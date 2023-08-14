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ТАСС: у парламента в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана

У парламента в Стокгольме прошла акция, в ходе которой подожгли Коран.

У парламента в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана
© globallookpress.com

Как отмечается в материале, организаторами акции стали мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем.

В отношении них возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что на площади Минтторгет собралось около 60 человек. Момика и Наджем пинали экземпляр Корана, наступали на него, а затем подожгли страницы.

31 июля в очередной раз прошла акция с сожжением Корана в Стокгольме у здания парламента страны.

10 августа газета Expressen сообщила, что в Бейруте, столице Ливана, неизвестные бросили «коктейль Молотова» у входа в здание посольства Швеции, однако устройство не сработало.

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