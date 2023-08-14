У парламента в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана

У парламента в Стокгольме прошла акция, в ходе которой подожгли Коран.

Как отмечается в материале, организаторами акции стали мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем.

В отношении них возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что на площади Минтторгет собралось около 60 человек. Момика и Наджем пинали экземпляр Корана, наступали на него, а затем подожгли страницы.

31 июля в очередной раз прошла акция с сожжением Корана в Стокгольме у здания парламента страны.