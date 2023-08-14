ТАСС: у парламента в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана
У парламента в Стокгольме прошла акция, в ходе которой подожгли Коран.
Как отмечается в материале, организаторами акции стали мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем.
В отношении них возбуждено уголовное дело.
Уточняется, что на площади Минтторгет собралось около 60 человек. Момика и Наджем пинали экземпляр Корана, наступали на него, а затем подожгли страницы.
31 июля в очередной раз прошла акция с сожжением Корана в Стокгольме у здания парламента страны.
10 августа газета Expressen сообщила, что в Бейруте, столице Ливана, неизвестные бросили «коктейль Молотова» у входа в здание посольства Швеции, однако устройство не сработало.