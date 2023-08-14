Азербайджан обвинил Армению в стягивании военной техники на границу

МИД Азербайджана обвинил Армению в стягивании военной техники и вооружений на общую границу. Как сообщает РИА Новости, Ереван назвал эти обвинения не соответствующими действительности.

Пресс-служба азербайджанского ведомства заявила, что вооружения стягивали с целью «совершения очередной военной авантюры вдоль государственной границы». Особую озабоченность у Баку вызывает размещение средств радиоэлектронной борьбы. МИД утверждает, что из-за них электронные помехи возникли как у гражданских самолетов «Азербайджанских авиалиний», так и самолетов других стран.

Минобороны Армении опровергло заявления Азербайджана. Там подчеркнули, что у Армении нет войск в Нагорном Карабахе.

«Распространенное министерством иностранных дел Азербайджана сообщение о том, что якобы ВС Армении сконцентрировали большое количество оружия, военной техники и личного состава на армяно-азербайджанской границе, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Напомним, что осенью 2020 года ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась. На линии соприкосновения войск начались бои. Армения и Азербайджан дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион.