СМИ сообщают о взрыве в Киеве

СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Днем в понедельник, 14 августа, в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
По данным канала, воздушную тревогу в городе при этом не объявляли.
Других деталей Klymenko Time не приводит.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких украинских областях в ночь на 14 августа. В Одессе ночью произошло несколько взрывов.
Ранее о взрывах в Киеве без объявления воздушной тревоги сообщалось 6 и 7 августа. Власти заявили, что взрывы были вязаны с работой военных, уничтожавших «взрывоопасные предметы».
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