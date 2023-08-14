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СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Днем в понедельник, 14 августа, в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

СМИ сообщают о взрыве в Киеве
© РИА Новости

По данным канала, воздушную тревогу в городе при этом не объявляли.

Других деталей Klymenko Time не приводит.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких украинских областях в ночь на 14 августа. В Одессе ночью произошло несколько взрывов.

Ранее о взрывах в Киеве без объявления воздушной тревоги сообщалось 6 и 7 августа. Власти заявили, что взрывы были вязаны с работой военных, уничтожавших «взрывоопасные предметы».

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