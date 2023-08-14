СМИ сообщают о взрыве в Киеве

Днем в понедельник, 14 августа, в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По данным канала, воздушную тревогу в городе при этом не объявляли.

Других деталей Klymenko Time не приводит.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких украинских областях в ночь на 14 августа. В Одессе ночью произошло несколько взрывов.