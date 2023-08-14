Греция потребовала разъяснить соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Компартия Греции потребовала разъяснить соглашение о гарантиях безопасности для Украины
Коммунистическая партия Греции потребовала разъяснить содержание документа о гарантиях безопасности для Украины на фоне обеспокоенности сообщениями о планах правительства подписать бумаги.
В КПГ заявили, что таким образом власти Греции втягивают греческий народ в «кровавую империалистическую войну» с непредсказуемыми последствиями.
В партии призвали правительство разъяснить содержание соглашения, в частности обязательства страны.
Ранее газета Ekathimerini сообщала, что Греция при участии США ведёт переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности в ряде сфер.
Отмечается, что одной из обсуждаемых тем является энергетическая безопасность Украины.