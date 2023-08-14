Греция потребовала разъяснить соглашение о гарантиях безопасности для Украины

«Вовлечение Греции в столкновение между НАТО и Россией на Украине переходит на более высокий и опасный для нашего народа уровень, о чем свидетельствуют сообщения о том, что греческое правительство... готовится подписать соглашение», — приводит заявление компартии РИА Новости.