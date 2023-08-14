На Украине ужесточат контроль над выездом военнообязанных благодаря сотрудничеству Министерства обороны и Государственной пограничной службы (ГПСУ) республики. Об этом рассказал спикер погранслужбы Андрей Демченко в интервью изданию «Украинская правда».

© Lenta.ru

По его словам, ГПСУ и Минобороны начали обмениваться базами данных, чтобы «исключить попытки незаконного пересечения границы, в том числе с использованием поддельных документов».

Демченко уточнил, что для проверки документов сотрудники погранслужбы по телефону связываются с военкоматами, которые выдавали соответствующие документы. После проведения реформы «это можно будет делать практически в режиме онлайн через информационный обмен».