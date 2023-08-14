В Киеве завершена установка трезубца на щит монумента «Родина-мать». Об этом пишет украинское интернет-издание «СТРАНА.ua».

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Отмечается, что при этом продолжается демонтаж оборудования, с помощью которого трезубец поднимали для установки на монументе.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили снять звёзды с меча на монументе «Родина-мать» в Киеве.