Индия подтвердила отказ в приглашении Украины на саммит G20 — на сайте мероприятия в списке стран нет Украины. В саммите будут участвовать лидеры стран, в том числе, как предполагается, и президент России Владимир Путин.

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Кроме стран-участниц «Большой двадцатки», среди приглашенных стран указаны Бангладеш, Египет, Маврикий, Нигерия, Испания, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.

Ранее специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши сообщил журналистам, что Украина не значится в списке стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки». На вопрос журналиста о том, будет ли Индия предпринимать усилия по созданию антироссийской коалиции стран глобального Юга, он ответил, что «G20 — это экономический форум».