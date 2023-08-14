В Италии снова проснулся вулкан Этна: что известно о нем к этому часу

В воскресенье, 13 августа, на восточном побережье Сицилии снова дал о себе знать вулкан Этна. В его юго-восточном кратере началось новое стромболианское извержение — несколько часов из него фонтанировала лава. Как сообщает итальянская газета Corriere Della Sera, из-за выпадения пепла в аэропорту Катании пришлось приостановить полеты.

© Unsplash

Сейсмическая активность резко усилилась вечером 13 августа. Эпицентр сотрясений находился чуть ниже юго-восточного кратера, на высоте 2,8 км над уровнем моря. Обсерватория вулкана повысила авиационный код сперва до оранжевого, а после до красного.

Активный пеплопад наблюдался в парке Пьяно Веторе, расположенном к югу от Этны. На данный момент средняя амплитуда вулканических толчков и инфразвуковая активность показывают, что успокаиваться вулкан не собирается.

Запрет на полеты из аэропорта Катании продлится по меньшей мере еще сутки, до 15 августа. Не исключено, что ограничения будут действовать до окончания пеплопада и снижения активности вулкана.