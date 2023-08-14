На саммит в ЮАР позвали всех подавших заявки в БРИКС

На саммит стран-членов БРИКС в ЮАР позвали всех представителей стран, кто подал заявки в организацию. Об этом заявил диписточник ТАСС в ЮАР.

«Были приглашены все страны, которые подали заявки на членство в БРИКС, их около 20. Точное число пока не можем назвать. Но оно будет большим», — заявил собеседник агентства.

В конце июня стало известно, что стать членами БРИКС также хотят Иран и Аргентина, так что список потенциальных членов расширился. БРИКС включает пять стран — Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, она возникла в 2006 году на основе сотрудничества первых четырех, а в 2011-м к ней присоединилось африканское государство. Целью БРИКС служит всестороннее партнерство на политическом, экономическом и межнациональном уровнях.