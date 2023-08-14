В ЮАР заявили об отсутствии конкуренции БРИКС и G7

Блок БРИКС ( Бразилия , Россия , Индия , Китая , ЮАР ) не был создан для конкуренции с G7 и другими международными организациями. Об этом агентству Bloomberg Анил Суклал .

«Существует неудачный нарратив о том, что БРИКС настроен против Запада, что БРИКС был создан как конкуренция G7 или Глобальному Северу, и это неверно», — сказал дипломат.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступил за включение Ирана в состав блока БРИКС. Рамафоса заявил, что ЮАР заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной страны. Он добавил, что Тегеран пользуется полной поддержкой Претории в этом отношении.