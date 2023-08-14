Обзор иноСМИ: позор Байдена и кто нацелился на украинский регион

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Зачем Байден начал переговоры с главами Японии и Южной Кореи

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Президент США Джо Байдена с помощью саммита, который пройдет в Кэмп-Дэвиде, рассчитывает объединить союзников из Японии и Южной Кореи «перед лицом китайской угрозы»,

пишет The Wall Street Journal. На этой встрече лидеры США, Японии и Южной Кореи должны договориться о ежегодных военных учениях.

WSJ отмечает, что страны пытаются сделать свои трехсторонние отношения более стабильными, в особенности в военной сфере. Также главы трех стран намерены договориться о проведении таких саммитов на регулярной основе - как минимум раз в год. В Белом доме подчеркивают, что первый саммит будет свидетельствовать о «новой главе в трехсторонних отношениях» и подтвердит «прочные узы дружбы», связывающие страны.

«Какой позор»: пользователи об отдыхе Байдена во время пожаров на Гавайях

Британский таблоид Daily Mail опубликовал видео с президентом США Джо Байденом, который коротко поговорил с журналистами во время велосипедной прогулки. Журналисты спросили, планирует ли Байден посетить гавайский остров Мауи, где в результате лесных пожаров скончались 93 человека. Байден заявил, что «рассматривает такую возможность».

Читателей Daily Mail возмутило, что Байден отдыхает во время самых смертоносных за более чем сто лет лесных пожаров в США, а некоторые из них не поверили, что он может ездить на велосипеде. Пользователь под ником MowgliMan написал, что президент США «не может стоять, ходить, говорить, подниматься и спускаться по лестнице, видеть, слышать, а теперь мы должны поверить, что это на самом деле Байден». Charley HH добавил, что порядочный президент уже бы обратился к стране и объявил о предстоящем визите на Гавайи.

«Какой позор. Просит миллиарды для Украины, а для жителей Мауи и пальцем не пошевелит», - написала Bella063.

«Румыния нацелилась на украинский регион»

Некоторые из восточноевропейских соседей Украины расходятся во взглядах со странами Запада в вопросе оказания помощи Киеву,

пишет в своем материале для японского издания Tokyo Shimbun Юдзи Коянаги. Это объясняется историческими причинами и утратой страной части своих территорий, подчеркнул он.

Румынский город Сучава находится недалеко от Украины и многие беженцы проходят через него, но на улицах не видно ни листовок в поддержку Украины, ни украинских флагов. Это контрастирует с поддержкой Украины и украинских беженцев в Прибалтике. Один из жителей Сучавы, 58-летний Флориан, работающий в компании по производству телекоммуникационного оборудования, рассказал Tokyo Shimbun, что считает президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой США». Также в Сучаве встречаются билборды с надписью «Есть только одна Буковина». Автор отметил, что когда-то эта историческая область была едина, а сейчас разделена на две части - в северо-восточной Румынии с центром в Сучаве и на западе Украины, возле Черновцов. Коянаги считает, что Румыния все еще рассчитывает вернуть себе всю Буковину.

СМИ: мятежники Нигера согласились начать переговоры

Военные, захватившие власть в Нигере, согласились провести переговоры и разрешить противостояние с лидерами Западной Африки, сообщает Al Jazeera со ссылкой на нигерийскую делегацию, которая встретилась с лидером мятежников, генералом Абдурахманом Тчиани.

Встреча состоялась в то время, когда лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) изучают варианты восстановления гражданского правления в Нигере, включая потенциальное военное вмешательство. Шейх Абдуллахи Бала Лау, возглавлявший делегацию Нигерии на встрече с Тчиани, заявил, что генерал «согласился на прямые переговоры с лидерами ЭКОВАС». Дату переговоры планируют определить в ближайшие дни.

Британской армии не хватает специалистов по кибербезопасности

Британская армия изо всех сил пытается нанять экспертов по кибербезопасности в условиях жесткой конкуренции со стороны бизнеса, пишет The Telegraph со ссылкой на Ричарда Холройда, занимающегося подбором персонала для вооруженных сил страны.