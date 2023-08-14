На румынском курорте Костинешти зафиксирован сильный взрыв в районе пирса у отеля Forum, передает HotNews.

По предварительной информации, взорвалась морская мина.

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал. Спасатели, саперы и экстренные службы уже прибыли на место.

Местные СМИ сообщают, что информация о второй морской мине сейчас проверяется Министерством национальной обороны страны. Подчеркивается, что на уничтожение может выдвинуться группа водолазов.