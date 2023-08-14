Сильный взрыв произошел на румынском курорте Костинешти
На румынском курорте Костинешти зафиксирован сильный взрыв в районе пирса у отеля Forum, передает HotNews.
По предварительной информации, взорвалась морская мина.
Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал. Спасатели, саперы и экстренные службы уже прибыли на место.
Местные СМИ сообщают, что информация о второй морской мине сейчас проверяется Министерством национальной обороны страны. Подчеркивается, что на уничтожение может выдвинуться группа водолазов.
Ранее российский вертолет Ка-27 пулеметным огнем уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор. Сорванную дрейфующую мину обнаружил патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота.
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