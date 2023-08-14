МИД Украины подтвердил гибель своего дипломата в Армении

Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило смерть временного поверенного в делах страны на территории Армении Александра Сенченко. Сообщение о гибели дипломата появилось на официальном сайте ведомства.

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В тексте указано, что Сенченко начал трудиться в структурах МИД в 2003 году. За свою карьеру он успел поработать в различных департаментах ведомства и зарубежных дипломатических учреждениях страны. В частности, на территории России, Азербайджана и Армении.

«Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего в связи с этой невосполнимой утратой», — написано в заявлении.

Согласно данным ведомства, Сенченко погиб 13 августа текущего года. При этом ранее сообщалось, что дипломат утонул в озере Севан, расположенном на Армянском нагорье.