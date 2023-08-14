СМИ сообщили о визите Путина в Турцию в ближайшие дни

Источники турецкой газеты Milliyet утверждают, что президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию. Газета отмечает, что впервые с конца февраля 2022 года Путин приедет в страну, входящую в НАТО.

Milliyet подчеркивает, что Россия при посредничестве Турции ведет с Украиной, США и странами ЕС переговоры, касающиеся возобновления зерновой сделки.

Турция уже долгое время занимается «многогранной дипломатией», а перед визитом Путина дипломатические усилия Анкары возросли еще больше, отмечает газета. Milliyet подчеркивает, что 15-процентный рост цен на зерно на мировых рынках из-за эскалации напряженности в Черном море еще раз показал важность зернового соглашения.

В середине июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара готовится к визиту Путина в августе. Тогда же Эрдоган заявил, что у него и Путина «общие позиции» по зерновой сделке.