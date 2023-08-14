СМИ сообщили о визите Путина в Турцию в ближайшие дни
Источники турецкой газеты Milliyet утверждают, что президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию. Газета отмечает, что впервые с конца февраля 2022 года Путин приедет в страну, входящую в НАТО.
Milliyet подчеркивает, что Россия при посредничестве Турции ведет с Украиной, США и странами ЕС переговоры, касающиеся возобновления зерновой сделки.
Турция уже долгое время занимается «многогранной дипломатией», а перед визитом Путина дипломатические усилия Анкары возросли еще больше, отмечает газета. Milliyet подчеркивает, что 15-процентный рост цен на зерно на мировых рынках из-за эскалации напряженности в Черном море еще раз показал важность зернового соглашения.
В середине июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара готовится к визиту Путина в августе. Тогда же Эрдоган заявил, что у него и Путина «общие позиции» по зерновой сделке.
За месяц до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана, но конкретные сроки визита еще не обсуждались.