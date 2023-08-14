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Временный поверенный в делах Украины в Армении утонул в озере

Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко утонул в озере Севан. Как сообщает «Интерфакс», инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 августа.

В Армении погиб временный поверенный Украины Сенченко
© ТАСС

По информации МВД Армении, в 20:17 (совпадает с мск) спасатели, дежурившие на общественном пляже на берегу озера, заметили исчезновение плававшего в озере мужчины. Они достали его из воды и доставили на берег на моторной лодке, однако спасти пострадавшего не удалось — прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.

Местные СМИ уточнили, что погибшим оказался Сенченко. Посольство Украины в Армении пока никак не прокомментировало эту информацию, однако МИД Украины подтвердило гибель временного поверенного, сообщает ТАСС. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сенченко работал в министерстве иностранных дел Украины с 2003 года. Некоторое время работал при посольстве Украины в России.

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