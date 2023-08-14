Следствие отказалось от сделки с Хантером Байденом

Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил о срыве сделки со следствием и прокуратурой. Об этом пишет Wall Street Journal.

По его словам, прокуратура нарушила «ранее согласованное соглашение о признании вины». До этого спецпрокурор США Дэвид Вайс заявил, что переговоры между следствием и представителем Хантера Байдена сорваны.

Ранее стало известно о сделке Хантера Байдена со следствием, в рамках которой он пообещал признать вину по двум обвинениям. Взамен он должен был получить условный срок.