Министр финансов ФРГ прибыл в Киев с необъявленным визитом

Подробности пока не приводятся. Это первый визит главы Минфина и председателя Свободной демократической партии Германии на Украину с начала проведения там специальной военной операции. До него Киев посещали, в частности, канцлер Олаф Шольц , глава МИД Анналена Бербок , министр обороны Борис Писториус .

Германия с 2022 года оказала Украине прямую финансовую помощь в размере примерно €1,5 млрд. Кроме того, напомнило DPA, Федеративная республика и другие кредиторы в июле 2022 года заявили, что дадут отсрочку Украине для погашения задолженности. В марте этого года долговой мораторий для Киева был продлен до 2027 года.