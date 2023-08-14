Турция планирует переправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо

Анкара ведет переговоры с Москвой и Дамаском по отправке сирийских беженцев и нелегальных мигрантов в провинцию Алеппо, сообщает телеканал AHaber .

Штаб-квартирой партии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Евросоюзом и рабочей группой Министерства внутренних дел России был создан трехсторонний механизм по возвращению просителей убежища и нелегальных мигрантов в Сирию. Для переселенцев в Алеппо уже возводится общежитие, создаются рабочие места в безопасных районах.