Байдена обвинили в провале контрнаступления ВСУ

Болтон заявил, что причины медленного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) кроются в медленных поставках помощи Киеву. По его мнению, споры о поставках оружия, страх эскалации и действия Москвы привели к «парализующей осторожности» ряда стран. При этом НАТО проявляет «неготовность придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины».