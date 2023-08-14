Немецкий министр выступила за мирное урегулирование в Нигере

Урегулировать ситуацию в Нигере нужно мирным путем, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление министра по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце.

Она выступила с обращением перед своим официальным визитом в страны Западной Африки. Шульце считает, что протест против государственного переворота в Нигере не должен означать объявления войны. Среди способов мирного урегулирования ситуации – в ближайшее время провести полноценные новые выборы или чтобы свергнутый президент Базум больше не находился под стражей.

Министр указала, что Экономическое сообщество стран Западной Африки и Африканский союз выступают за мирное урегулирование кризиса и подчеркнула, что дипломатические способы выйти из ситуации «безусловно возможны». Мятежники при этом также заинтересованы в мирном соглашении.

Немецкие власти поддерживают такой подход и используют свое влияние как члена Сахельского альянса. Шульце заявила, что «мы являемся основными донорами в регионе, не Россия или Китай», а большая часть поддержки исходит от демократических стран и организаций.