Маск согласился с мнением аналитика о провале наступления ВСУ

Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ
Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ, и срыве США переговоров по украинскому кризису.
Меркурис обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Турции, отметив, что Вашингтон «требует продолжения бойни».
«Точно», – прокомментировал пост аналитика Маск, передает RT.
Ранее СМИ писали, что Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.