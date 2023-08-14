Маск согласился с мнением аналитика о провале наступления ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ, и срыве США переговоров по украинскому кризису.

Меркурис обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Турции, отметив, что Вашингтон «требует продолжения бойни».

«Точно», – прокомментировал пост аналитика Маск, передает RT.