Румыния и другие восточноевропейские страны помнят о своих утраченных землях, которые остались в составе Украины после распада СССР. Об этом написал Юдзи Коянаги в газете Tokyo Shimbun.

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Некоторые соседи Украины в Восточной Европе не поддерживают помощь Киеву, что объясняется историческими причинами и утратой ими части земель в пользу Советского Союза и его республик. В частности, в Румынии испытывают «смешанные чувства к Украине», поскольку в стране помнят о перешедшей ей Северной Буковине.