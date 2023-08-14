В конгрессе США признали, что сын Байдена совершил "много незаконных вещей"

Член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Соединенных Штатов Джейми Раскин заявил, что сын главы государства Джо Байдена – Хантер Байден – совершил «много по-настоящему незаконных вещей», сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, расследование по его делу идет не просто. Раскин рассказал, что сын президента «пристрастился к наркотикам и совершил множество незаконных и неправильных вещей». Законодатель выразил уверенность в том, что политики в США должны не вмешиваться в работу системы правосудия и позволить процессу по делу «следовать своим чередом».

Член комитета отметил, что речь идет о верховенстве закона, и система правосудия работает так, как она работает — это не проходит гладко, и та или иная сторона необязательно согласится с таким ходом событий.