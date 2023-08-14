СМИ: Китай вытеснил западные компании из крупнейших инфраструктурных проектов Африки

По данным гонконгского издания, в 90-х годах в среднем 8 из 10 строительных проектов на африканском континенте выполняли западные компании, доля которых в строительстве инфраструктурных объектов в Африке постепенно снижалась. В 2013 году она составляла около 37% рынка, в то время на Китай приходилось около 12%. После появления в 2013 году китайской инициативы «Один пояс — один путь» компании из КНР стали стремительно отвоевывать большую часть рынка.

По итогам 2022 года подрядчики из Китая получили около 31% контрактов по строительству инфраструктурных объектов в Африке стоимостью $50 млн и более. При этом доля западных компаний сократилась до 12%. В рамках инициативы «Один пояс — один путь» Пекин запустил несколько крупных инфраструктурных проектов в Африке стоимостью несколько миллиардов долларов. Это строительство железнодорожных магистралей в Кении и Эфиопии, портов в Джибути и Нигерии и других. Кроме того, Китай стал крупнейшим торговым партнером континента — товарооборот КНР со странами Африки в 2021 году достиг $250 млрд, в то время как с Соединенными Штатами этот показатель составил $62 млрд.