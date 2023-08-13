На Украине внесут изменения в закон о нацменьшинствах

Депутаты партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду Украины проект изменений к закону о нацменьшинствах. Отмечается, что они не будут распространяться на русских, сообщается в Telegram -канале издания «Страна.ua».

«Кабмин будет определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства или они составляют "значительную часть населения"», — сказано в сообщении.

Издание уточнило, что нормы законопроекта не будут распространяться на русских, добавив, что права, свободы и обязанности нацменьшинств могут быть ограничены в интересах нацбезопасности, территориальной целостности и общественного порядка, а также с целью не допустить беспорядков или преступной деятельности.