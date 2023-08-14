На египетско-палестино-иорданской встрече будут обсуждать палестинский вопрос

По информации агентства, стороны согласуют позиции по мобилизации международной поддержки для "прекращения страданий палестинского народа", реализации его законных национальных прав на свободу и независимость и создания своего государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время отпуска на Голанских высотах заявил, что этот регион навсегда останется под израильским контролем. До этого стало известно, что руководство Палестины отвергло предложения премьер-министра Израиля по "недопущению краха" автономии из-за ряда неприемлемых требований. Канцелярия Нетаньяху 9 июля направила ПНА предложение о "недопущении краха" Палестинской автономии. Израиль требует от Палестины прекратить действия против Тель-Авива на международной правовой и политической арене.