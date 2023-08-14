На египетско-палестино-иорданской встрече будут обсуждать палестинский вопрос

14 августа в Египте пройдет трехсторонняя египетско-палестино-иорданская встреча на высшем уровне, сообщает палестинское информационное агентство ВАФА. В городе Эль-Аламейн, расположенном на побережье Средиземного моря, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II и глава Палестины Махмуд Аббас обсудят последние события, относящиеся к палестинскому вопросу.
По информации агентства, стороны согласуют позиции по мобилизации международной поддержки для "прекращения страданий палестинского народа", реализации его законных национальных прав на свободу и независимость и создания своего государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время отпуска на Голанских высотах заявил, что этот регион навсегда останется под израильским контролем. До этого стало известно, что руководство Палестины отвергло предложения премьер-министра Израиля по "недопущению краха" автономии из-за ряда неприемлемых требований. Канцелярия Нетаньяху 9 июля направила ПНА предложение о "недопущении краха" Палестинской автономии. Израиль требует от Палестины прекратить действия против Тель-Авива на международной правовой и политической арене.