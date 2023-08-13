Названы опасные последствия решения властей США о разблокировке активов Ирана

«При (бывшем президенте США) Бараке Обаме в Иран были отправлены 400 миллионов долларов наличными и самолеты. Послушайте, я хочу вернуть этих американцев домой больше, чем кто-либо, и один из них представляет собой особенно большую ценность, я согласен с этим. Однако мы должны смотреть на ситуацию трезво», — призвал Маккол.