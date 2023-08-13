Полиция Бразилии потребовала раскрыть банковские счета экс-президента Болсонару

Федеральная полиция Бразилии обратилась в федеральный верховный суд с запросом на раскрытие банковских и налоговых счетов экс-президента Жаира Болсонару. Обращение было вызвано продолжающимся расследованием в рамках дела об украшениях - юридического прецедента, связанного с хищением и продажей дорогостоящих подарков, полученных членами предыдущего правительства страны в ходе официальных зарубежных визитов.

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Хотя начатое полицейскими расследование не имеет в качестве подозреваемого Болсонару, его имя тем не менее фигурирует в имеющихся у правоохранительных органов отчетах.

Представители полиции предполагают, что экс-президент не мог не знать о планах его окружения по продаже ценных вещей, ранее подаренных иностранными партнерами бразильским делегациям. Кроме того, в одном из отчетов говорится об имеющейся у расследователей на руках аудиозаписи, на которой помощник Болсонару Мауро Сид в разговоре с другим советником главы государства сообщает, что экс-президент получит наличными 25 тысяч долларов США.

После утечки информации о финансовых махинациях, утверждают полицейские, имела место попытка окружения Болсонару к сокрытию факта получения нелегальных доходов. Согласно отчету, "полученные от продажи ценностей средства были конвертированы в наличные деньги и поступили в личное имущество бывшего президента республики".