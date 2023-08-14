Сенегал может направить войска в Нигер

Власти Сенегала начали мобилизацию военных, что может означать готовность страны к отправке войск в Нигер. Об этом сообщила сенегальская газета L’Observateur со ссылкой на записку начальника генштаба Вооруженных сил, генерала Мбайе Сиссе.

По данным издания, в служебной записке от 11 августа Сиссе призвал военных собраться в городе Тьес на западе страны. Как заключает L’Observateur, это может быть доказательством того, что Сенегал готов направить войска в Нигер, если ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) выберет вариант военной интервенции.

Как отмечается, в кулуарах второго саммита ECOWAS по Нигеру президент Сенегала Маки Саль намекнул, что военное решение возможно, однако вариант мирного урегулирования остается приоритетным.