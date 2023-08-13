Военные власти Нигера заявили о готовности к мирному урегулированию

Военные власти Нигера заявили о готовности сесть за стол переговоров с представителями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил представитель делегации исламских ученых Нигерии после визита в республику. Об этом пишет РБК.

Представитель нигерийской делегации после встречи с лидерами мятежников рассказал, что переговоры продолжались пять часов.

По его словам, генерал Абдурахман Чиани заявил в беседе, что готов к урегулированию ситуации мирным путем.