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Военные власти Нигера заявили о готовности к мирному урегулированию

Военные власти Нигера заявили о готовности сесть за стол переговоров с представителями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил представитель делегации исламских ученых Нигерии после визита в республику. Об этом пишет РБК.

Военные власти Нигера заявили о готовности к мирному урегулированию
© globallookpress.com

Представитель нигерийской делегации после встречи с лидерами мятежников рассказал, что переговоры продолжались пять часов.

Того выступило против военной интервенции в Нигер

По его словам, генерал Абдурахман Чиани заявил в беседе, что готов к урегулированию ситуации мирным путем.

Напомним, что военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Ранее перевороты произошли в Мали, Буркина-Фасо, Гвинее, Судане.

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