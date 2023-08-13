Немцы сочли Шольца слабым руководителем

Большинство граждан Германии назвали канцлера страны Олафа Шольца слабым руководителем. К такому выводу пришли аналитики компании Wahlen, которые провели воскресный опрос «Политический барометр» по заказу немецкого канала ZDF.

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По результатам опроса лишь 21 процент населения страны убежден, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. 73 процента респондентов, напротив, сочли, что канцлер не склонен к этому.

Помимо этого, опрошенные преимущественно раскритиковали манеру общения Шольца. 72 процента немцев согласились с утверждением о том, что канцлер чаще, чем другие политики, не дает конкретных ответов на вопросы в политических интервью. Опровергли это обвинение 19 процентов граждан.