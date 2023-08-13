Певица Лизета Николау скончалась после неудачного падения с лестницы

Известная греческая певица Лизета Николау умерла на 73-м году жизни. Об этом пишет портал TA NEA.

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По данным портала, несколько дней назад певица поскользнулась и упала с лестницы. Врачи госпитализировали ее в одну из городских больниц.

Медики диагностировали у нее гематому головного мозга. Врачи напряженно боролись за ее жизнь, но им не удалось спасти певицу.

Урожденная Элизабет Катикариду появилась на свет в 1951 году в Каламарье. Как певица дебютировала в 1970-м, как актриса - в 1984-м.

В 1977-м появился на свет ее первый альбом The Smile of Lizeta, композиции в котором были написаны заметными греческими композиторами - Яннисом Спаносом, Василисом Цицанисом, Яннисом Маркопулосом и другими.