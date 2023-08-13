Во Франции заявили о сильной позиции страны в Африке

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что позиции страны в Африке не ослабли, однако государство является жертвой попыток дестабилизаций. Об этом он сообщил в интервью изданию Var Matin.

«Что касается потери влияния - я не согласен с этим. В реальности Франция очень влиятельна в Африке. И именно поэтому она на виду. А поэтому она становится объектом попыток манипуляции», — сказал Лекорню.

Он также отметил, что госперевороты в Буркина-Фасо и Мали негативно повлияли на борьбу терроризмом на африканском континенте.

Ранее Лекорню заявил, что борьба с терроризмом, в том числе в Сахельском регионе, отходит на второй план, уступая место ситуации вокруг Украины. Он напомнил, что крупный рассадник террористов находится «в двух шагах от Средиземного моря». Но украинский конфликт «делает часть западных наблюдателей близорукими».