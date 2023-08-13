В Чехии в коробках с бананами нашли свыше полутонны кокаина

В Чехии работники дистрибьюторского центра торговой сети Albert при разгрузке поддонов с бананами нашли свыше полутонны кокаина, рассказала в интервью телеканалу Nova пресс-секретарь НЦБН республики Луция Шмолдасова.

Шмолдасова пояснила, что наркотики были обнаружены в центре, расположенном в поселке Клецаны под Прагой.

По ее словам, сотрудники центра, обнаружив подозрительные пакеты, сообщили в полицию. Прибывшие по вызову стражи порядка изъяли пакеты и увезли в лабораторию.

Исследование показало, что в них находилась партия кокаина. Ее объем составил 646 кг, а примерная стоимость - 2 миллиарда чешских крон (8,9 млрд рублей).