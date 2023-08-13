Еще одна африканская страна выступила против военной интервенции в Нигер

Западноафриканское государство Того выступило против военного вторжения ЭКОВАС в Нигер. Власти страны настаивают на урегулировании ситуации с помощью переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

«Тоголезцы не поддерживают военное вмешательство, они за переговоры, чтобы двигаться вперед», -заявил осведомленный анонимный источник радиостанции RFI.

По его данным, представители Того уже дважды общались с нигерскими повстанцами. Они потребовали освободить смещенного президента Мохамеда Базума.

Того является членом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

До этого президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало военное вторжение в Нигер.

В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.