Стало известно о возможном визите в Нигер американского дипломата

Нигер может в скором времени посетить американский дипломат, пишет РИА Новости со ссылкой на данные журналистов французской радиостанции RFI.

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Имя дипломата, который отправится в столицу страны Ниамей, не раскрывается.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот — мятежники объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Большинство западных стран, а также региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили насильственную смену власти.

Главы стран ЭКОВАС договорились «как можно скорее» начать военную операцию в Нигере, рассказал президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали.