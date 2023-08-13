МИД Великобритании предупредил своих граждан об угрозе терактов в Швеции

МИД Соединенного Королевства предупредил своих граждан о значительно увеличившихся рисках террористических атак на территории Швеции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе пояснили, что нападения со стороны террористов могут произойти в местах, часто посещаемых иностранцами.

В МИД уточнили, что угроза терактов, направленных против граждан Великобритании, исходит от лиц, «мотивированных конфликтом в Ираке и Сирии».

Советник по нацбезопасности Швеции Хенрик Линдерхольм отметил, в свою очередь, что власти королевства и стражи порядка следят за развитием событий, принимают меры для защиты граждан за рубежом.