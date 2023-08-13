Стало известно о надежде Запада принудить Россию к переговорам

Западные союзники Украины надеялись, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) принудит Россию к переговорам. Об этом стало известно Wall Street Journal (WSJ).

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«Американские и другие западные чиновники надеялись, что значительный прорыв украинской армии может нанести российским силам такой сильный урон, что уже этой зимой президент Владимир Путин сядет за стол переговоров для серьезных обсуждений урегулирования конфликта», — пишут журналисты.

Однако теперь, по их словам, дипломаты считают, что шансы на это невелики.

Попытки Украины вернуть потерянные территории могут продолжаться еще много месяцев, пишет WSJ. Военные стратеги напоминают, что похожие конфликты в прошлом могли длиться несколько лет, а часть из них и вовсе втягивала целые поколения. Высшее военное руководство США, по информации журналистов, уже несколько месяцев предупреждает, что прошлогоднее быстрое продвижение украинских войск повторить будет нелегко. Отмечается, что западные политики начинают думать о подготовке Киева к наступлению следующей весной.