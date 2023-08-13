В Киеве продлили действие наложенных на наместника Киево-Печерской лавры ограничений

Действие процессуальных обязательств, наложенных на освобожденного под залог наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, продлено в пределах срока досудебного расследования. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

"Срок действия обязательств продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца", - цитирует его издание "Общественное. Новости".

Решение принято 11 августа Соломенским районным судом Киева. По словам Чекмана, прокурор также требовал запретить митрополиту посещение лавры, однако суд это ходатайство отклонил.