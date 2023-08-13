Парламент Молдавии соберется на экстренное заседание

Депутатов парламента Молдавии вызвали с каникул на экстренное заседание. Об этом сообщает телеканал ТВ-8.

Информацию о срочном сборе парламентариев подтвердил председатель законодательного органа Игорь Гросу. Он не стал раскрывать предстоящую повестку, поэтому пока непонятно, из-за чего депутатам придется прервать каникулы.

Тем временем правительство республики уже объявило о заседании кабинета министров в понедельник. В частности, в повестке дня утверждение и расторжение некоторых соглашений.

Ранее правительство и парламент Молдавии денонсировало десятки соглашений СНГ. Страна вышла из Межпарламентской ассамблеи. Сейчас правительство хочет расторгнуть 7 договоров СНГ, касающиеся энергетического сектора.

Последнее заседание парламента состоялось 31 июля. Сейчас молдавские депутаты находятся на каникулах.