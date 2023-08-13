Шольц выступил за продолжение переговоров по разрешению конфликта на Украине

Шольц выступил за продолжение международных переговоров по разрешению конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров, направленных на поиск скорейшего решения для урегулирования конфликта на Украине. Свою точку зрения он высказал в интервью телеканалу ZDF.
Прошедшие ранее в Джидде консультации, посвященные урегулированию на Украине, канцлер назвал "очень важными". "На самом деле, к сожалению, это только начало", - сказал Шольц.
Выдержки из интервью приводит агентство DPA.
Как указал глава правительства ФРГ, в переговорах на уровне внешнеполитических советников приняли участие большее число стран по сравнению с аналогичной встречей в Копенгагене в июне, в том числе Китай.
"По этой причине имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным", - утверждал Шольц.