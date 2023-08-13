СМИ: Запад хочет видеть на посту главы минобороны Украины женщину

Президент Украины Владимир Зеленский намеревается заменить главу оборонного ведомства республики Алексея Резникова. На должность министра может быть назначена женщина, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению экспертов, на фоне ряда громких коррупционных скандалов отставка Резникова выглядит вполне вероятной.

Аналитики полагают, что на его место могут быть выдвинуты министр инфраструктуры Александр Кубраков или министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Вместе с тем, по данным украинских СМИ, западные партнеры и союзники желают, чтобы министром обороны Украины стала женщина.

Уточняется, что на кресло министра могут претендовать волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, а также директор ЦПК Дарья Каленюк.