Мятежники в Нигере попросили усиленной поддержки у Гвинеи

Пришедшие к власти в результате переворота в Нигере мятежники во время визита в Конакри попросили власти Гвинеи об усиленной поддержке страны. Об этом сообщает гвинейская телерадиовещательная компания RTG.

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Источник отметил, что мятежников принял президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя. В сообщении телеканала сказано, что генерал Мусса Салау Барму, возглавлявший нигерскую делегацию, указал, что Нигер «не только выражает благодарность, но и просит усиленной поддержки со стороны Гвинеи» для противостояния будущим вызовам.

Гвинея стала первой страной, которая выступила в поддержку мятежников в Нигере. Ее власти заявили, что ждут от участников госпереворота гарантий стабильности и согласия в стране.