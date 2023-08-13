Трамп оценил свои шансы победить Байдена на выборах

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью газете Times рассказал о ходе предвыборной кампании. Он отметил, что с высокой долей вероятности победит на выборах.

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Журналист газеты спросил Трампа о том, насколько высоки его шансы на победу над действующим президентом США Джо Байденом.

«Близки к 100%», - ответил экс-президент.

Корреспондент напомнил Трампу о том, что от Республиканской партии на выборы идут еще несколько кандидатов, в том числе губернатор Флориды Рон Десантис. Он попросил политика ответить, не рано ли он списывает со счетов своего однопартийца.

На этот вопрос Трамп также дал короткий ответ: «Нет».