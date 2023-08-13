Трамп оценил свои шансы победить Байдена на выборах
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью газете Times рассказал о ходе предвыборной кампании. Он отметил, что с высокой долей вероятности победит на выборах.
Журналист газеты спросил Трампа о том, насколько высоки его шансы на победу над действующим президентом США Джо Байденом.
«Близки к 100%», - ответил экс-президент.
Корреспондент напомнил Трампу о том, что от Республиканской партии на выборы идут еще несколько кандидатов, в том числе губернатор Флориды Рон Десантис. Он попросил политика ответить, не рано ли он списывает со счетов своего однопартийца.
На этот вопрос Трамп также дал короткий ответ: «Нет».
Ранее сообщалось, что The New York Times провела онлайн-опрос жителей США об их отношении к политикам-республиканцам. Большая часть опрошенных (54%) отметила, что на выборах проголосовала бы за Трампа. Его основной конкурент от республиканцев, Десантис, набрал только 17%.