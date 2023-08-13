На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США

В Киеве не уверены, что власти США будут оказывать Украине поддержку вечно. В такой возможности в интервью Huffington Post Оксана Маркарова.

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«Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка... это навсегда», — призналась она.

Посол также отметила, что обеспечение помощи Украине со стороны партнеров является постоянной работой.