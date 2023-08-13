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На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США

В Киеве не уверены, что власти США будут оказывать Украине поддержку вечно. В такой возможности в интервью Huffington Post Оксана Маркарова.

На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США
© lenta.ru

«Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка... это навсегда», — призналась она.

Посол также отметила, что обеспечение помощи Украине со стороны партнеров является постоянной работой.

Ранее сообщалось, что 12 республиканцев в Конгрессе потребовали, чтобы президент США Джо Байден отозвал запрос о выделении дополнительной помощи Киеву. Они указали, что жители США больше не хотят спонсировать «бесконечную прокси-войну».

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