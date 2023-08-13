Вучич заявил, что не подпишет законы об однополых браках

Глава Сербии Александр Вучич в интервью TV Pink рассказал, что до тех пор, пока он остается президентом республики, в ней не будут приняты законы об однополых браках и трех полах. Об этом пишет РИА «Новости».

Вучич подчеркнул, что не подпишет документ о признании иных полов, кроме традиционных (мужского и женского), а также не признает гендерфлюидность, при которой человек попеременно ощущает себя то мужчиной, то женщиной.

Президент Сербии отметил, что подобные инициативы пытается продвигать премьер-министр республики Ана Брнабич. Он добавил, что до тех пор, пока занимает кресло главы страны, такие законы приняты не будут.

Сербское общество традиционно, уточнил Вучич.Он пояснил, что коллеги из ЕС нападают на него из-за приверженности классическим ценностям.

«Отлично - вините меня, я этого не допустил», - резюмировал президент.