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Вучич заявил, что не подпишет законы об однополых браках

Глава Сербии Александр Вучич в интервью TV Pink рассказал, что до тех пор, пока он остается президентом республики, в ней не будут приняты законы об однополых браках и трех полах. Об этом пишет РИА «Новости».

Вучич заявил, что не подпишет законы об однополых браках
© РИА Новости

Вучич подчеркнул, что не подпишет документ о признании иных полов, кроме традиционных (мужского и женского), а также не признает гендерфлюидность, при которой человек попеременно ощущает себя то мужчиной, то женщиной.

Президент Сербии отметил, что подобные инициативы пытается продвигать премьер-министр республики Ана Брнабич. Он добавил, что до тех пор, пока занимает кресло главы страны, такие законы приняты не будут.

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Сербское общество традиционно, уточнил Вучич.Он пояснил, что коллеги из ЕС нападают на него из-за приверженности классическим ценностям.

«Отлично - вините меня, я этого не допустил», - резюмировал президент.

Ранее Вучич сообщил, что западные страны оказывают серьезное давление на Сербию.

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