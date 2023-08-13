Мятежники в Нигере отказались идти на условия ЭКОВАС

Мятежники, устроившие государственный переворот в Нигере, отказываются идти на условия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом стало известно саудовскому телеканалу Al Arabiya.

По его данным, стоящие во главе переворота военные не готовы проявлять гибкость в отношении выдвинутых требований. В то же время утверждается, что контакты между ЭКОВАС и мятежниками продолжаются.

Ранее сообщалось, что жители столицы Нигера — Ниамея — начали переселяться в соседние города на фоне возможного вторжения со стороны стран ЭКОВАС. В городе также не работает водопровод и зафиксировано длительное отключение электричества.