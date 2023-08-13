СМИ назвали причину снижения влияния США на Ближнем Востоке

Растущая близость России и Ливана может положить конец влиянию США на Ближнем Востоке. Так считает обозреватель Newsweek Том О’Коннор.

«Более ощутимое присутствие в этой небольшой, но стратегически важной средиземноморской стране потенциально дает Москве доступ к новым портам и торговым рынкам, и помогает избежать западных санкций», – пишет колумнист.

Он подчеркивает, что администрация Байдена слишком увлеклась помощью Украине, что дало возможность России «продвигать свои геополитические интересы, потеснив Белый дом».

Кроме того, по мнению обозревателя, Россия получает «дополнительного партнера для поддержки ее позиции на международных форумах».

В свою очередь Ливан также заинтересован в РФ. Экспорт российских энергоресурсов через страну может решить серьезные проблемы с инфраструктурой в условиях продолжающегося экономического кризиса.

По мнению автора, в отношениях с Ливаном Кремль «незаметно пытается капитализировать свое растущее влияние на Ближнем Востоке».