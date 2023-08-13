Сирия раскритиковала санкции Запада против Беларуси
Сирийский МИД осудил введение очередного пакета западных санкций против Беларуси. Заявление ведомства цитирует местная газета Al Watan.
"Сирия решительно осуждает недавнее введение западными державами нового пакета санкций и ограничений в отношении дружественной Республики Беларусь, а также не приемлет враждебные заявления западных официальных лиц и их попытки вмешаться во внутренние дела этой страны", - отметили в МИД Сирии.
Ведомство подчеркнуло, что по отношению ко всем странам, не собирающимся плясать по дудку Запада, США и их союзники используют "меры, не только нарушающие Устав ООН, нормы международного права и принципы суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, но и подрывающие стабильность этих государств и препятствующие их развитию".