Сирия раскритиковала санкции Запада против Беларуси

" Сирия решительно осуждает недавнее введение западными державами нового пакета санкций и ограничений в отношении дружественной Республики Беларусь, а также не приемлет враждебные заявления западных официальных лиц и их попытки вмешаться во внутренние дела этой страны", - отметили в МИД Сирии.

Ведомство подчеркнуло, что по отношению ко всем странам, не собирающимся плясать по дудку Запада, США и их союзники используют "меры, не только нарушающие Устав ООН, нормы международного права и принципы суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, но и подрывающие стабильность этих государств и препятствующие их развитию".