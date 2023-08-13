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Вандал повредил икону Спасителя в Киево-Печерской лавре

Вандал попытался разбить камнем икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры. Об этом пишет пресс-служба Украинской православной церкви в своем Telegram-канале.

Вандал повредил икону Спасителя в Киево-Печерской лавре
© Телеграм-канал «Українська Православна Церква»

Инцидент произошел во время воскресного богослужения. На кадрах, опубликованных каналом, видны пострадавшая икона с разбитым стеклом и момент задержания злоумышленника стражами порядка.

В пресс-службе отметили, что мужчина зашел в храм и «дважды ударил камнем по иконе Спасителя».

Прихожане, уточнили в УПЦ, пресекли действия вандала и вызвали полицию.

Стало известно о блокировке входа в Киево-Печерскую лавру

Напомним, что на руководство УПЦ с конца 2022 года осуществляется постоянное давление со стороны властей Украины. Кроме того, в городах и селах происходят рейдерские захваты храмов. Также нередки провокации, нападения на прихожан и священников.

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